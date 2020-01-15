https://static.news.ru/photo/702ad43a-377e-11ea-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Роберт Макэр Фото: HMATehran/twitter.com

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из столицы страны Тегерана.

Посол Великобритании покинул иранскую столицу, — говорится в сообщении агентства Tasnim в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти не исключают возможности высылки посла Великобритании Роберта Макэра после его участия в протестах в Тегеране. Об этом проинформировал представитель судебной власти страны Голям Хосейн Исмаили. По его словам, у Тегерана для этого есть все законные основания.

Иранские СМИ 11 января сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили. При этом глава дипмиссии все обвинения отвергает.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Демонстранты требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.