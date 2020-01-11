https://static.news.ru/photo/3e8b60a2-3544-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Роберт Макэйр Фото: ukiniran/instagram.com

Посол Великобритании Роберт Макэйр был задержан как неизвестный иностранец на демонстрации и был отпущен через 15 минут после того, как стала известна его личность.

Когда полиция сообщила мне, что задержанный человек утверждает, что он посол Великобритании, я сказал: «Не может быть!» Только после моего телефонного разговора с ним я узнал, к моему большому удивлению, что это он, — написал замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в Twitter.

He wasn't detained, but arrested as unknown foreigner in an illegal gathering. When police informed me a man's arrested who claims to be UK Amb, I said IMPOSSIBLE! only after my phone conversation w him I identified, out of big surprise, that it's him. 15 min later he was free. pic.twitter.com/VjuZxN1oTN — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 12, 2020

В столице Ирана второй день проходят митинги против действующего правительства. Демонстранты вновь пришли к Тегеранскому университету с лозунгами об отставке верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. После того как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», жители нескольких городов Ирана вышли на акции протестов против правительства страны.

Как ранее писал NEWS.ru, члены иранского парламента объявили о подготовке законопроекта об изгнании из республики посла Великобритании. Ранее посол Роберт Макэйр был задержан на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране.