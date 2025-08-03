Британия планирует лечить детей из сектора Газа Times: Британия собирается забрать на лечение 300 детей из сектора Газа

Великобритания планирует привезти до 300 больных детей из сектора Газа на лечение, сообщает издание Times. В материале указано, что до 300 молодых людей получат разрешение на въезд в Британию для последующего лечения.

Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения. Об этих планах будет объявлено в течение нескольких недель, — пишет издание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала корреспонденту NEWS.ru, что Москва согласна с оценками ООН, согласно которым гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и приобрела характер катастрофы. По ее словам, позиция России по разрешению конфликта в Палестине не изменилась.

До этого Захарова заявила, что Запад занимается спекуляциями на теме признания Палестины в качестве государства, это демонстрирует наплевательское отношение западных государств к международному праву и правам человека. Западные страны используют эту тему, чтобы угрожать Израилю, отметила Захарова.