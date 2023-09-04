Хирург объяснил, почему автор хитов из «Шрека» может умереть Хирург Умнов: музыкант Харвелл обречен из-за невозможности пересадки печени

Фото: U.S. Army/Public domain/wikipedia/commons

Стивен Харвелл

Американский музыкант, один из основателей и фронтмен группы Smash Mouth Стивен Харвелл обречен из-за последней стадии печеночной недостаточности, на которой пересадка донорского органа невозможна, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он предположил, что операцию решили не проводить из-за ухудшающегося состояния звезды, известной миру благодаря хитам, прозвучавшим в мультфильме «Шрек».

К сожалению, Стивен Харвелл обречен. Видимо, у него такая стадия печеночной недостаточности, на которой не предлагают пересадку печени, так как человек по состоянию здоровья не перенесет операцию. Подробней о состоянии могут сказать только врачи певца, — сказал Умнов.

Умнов предположил, что печеночная недостаточность могла развиться у Харвелла из-за злоупотребления алкоголем, наркомании или кардиомиопатии — заболевания миокарда, связанного с механической или электрической дисфункцией.

Хирург добавил, что если бы была возможность помочь музыканту, то про обреченное состояния, вероятный уход из жизни и прощание никто бы не говорил.