В Подольске произошел пожар на бывшем заводе «Зингер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») в Подольске произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. Персонал успел самостоятельно покинуть здание до прибытия на место происшествия экстренных служб.

Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, — загорание в административном здании на территории завода «Зингер». Находившиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Площадь пожара уточняется, — сообщили в МЧС.

Ранее в подмосковном Дмитрове на Внуковской улице загорелось здание хладокомбината, в частности кровля в помещении по переработке креветок. Общая площадь пожара составила 2400 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в центре Москвы, на улице Бахрушина, в трехэтажном здании старой постройки. Площадь составила 200 кв. м. В тушении пожара были задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.