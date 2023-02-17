В Москве на полгода закроют один из вокзалов Рижский вокзал в Москве закроют до 31 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рижский вокзал в центре Москве будет закрыт на полгода с 1 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ОАО «РЖД». Отмечается, что это необходимо для ремонта железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров (МЦД).

Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта, — сказал собеседник агентства.

На вокзал прибывают и с него отправляются 12 пригорoдных электричек, а также экспресс-поезд «Ласточка» до станции Муравьево. В cвязи с временным закрытием вокзала — часть пoездов сократят, часть перенаправят на Курский вокзал.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что в 2023 году в Долгопрудном откроется станция метро «Физтех». По его словам, она будет находиться в пешей доступности для 30 тысяч жителей города. Также он сообщил, что новые станции метро уже открылись в Котельниках и Красногорске, прорабатывается вопрос по расширению метрополитена до Мытищ.