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07 июля 2025 в 20:50

В Пулково временно закроют платную курилку

В аэропорту Пулково платную курительную комнату закрыли на ремонт

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Платная курительная комната в петербургском аэропорту Пулково временно прекратит работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора «Воздушные ворота Северной столицы». Причиной стало проведение технических работ. Сроки завершения ремонта не уточняются.

Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Курительная комната в Пулково стала платной с 30 июня — одно посещение обходится пассажирам в 500 рублей. Пространство рассчитано на шесть человек, а за контролем очередности следят сотрудники аэропорта. Альтернативой остаются бесплатные уличные зоны для курения перед входом в терминал.

Ранее российское правительство одобрило введение нового сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов. Поправки к Воздушному кодексу, уже прошедшие первое чтение в Госдуме, предусматривают создание специального механизма финансирования инфраструктуры воздушного транспорта.

Сбор будет взиматься в конкретных аэропортах, объединенных правительством в группы. Средства направят на модернизацию инфраструктуры внутри этих групп. Плательщиками выступят юридические лица и ИП, осуществляющие коммерческие авиаперевозки.

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