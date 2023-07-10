В Москве двухлетняя девочка съела гриб во дворе дома и оказалась в больнице SHOT: двухлетняя девочка отравилась грибом в московском дворе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве двухлетняя девочка съела гриб во дворе дома и получила сильнейшее отравление растительным ядом, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенка госпитализировали в токсикологическое отделение одной из столичных больниц.

Поздно вечером девочка гуляла вместе с мамой во дворе дома, расположенного в Хорошевском районе столицы. Когда родительница отвлеклась, малышка нашла в траве гриб, сорвала его и решила попробовать на вкус.

Женщина не сразу вызвала скорую помощь — за консультацией медиков она обратилась только около 8 утра, когда дочери стало плохо. В настоящее время ребенок находится под наблюдением.

Ранее восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как ее угостили жвачкой на детской площадке в Москве. Несколько ребят сходили в магазин и купили снеки и сладости: шоколадки, чипсы и жвачку. Один из мальчиков угостил девочку жевательной резинкой. Спустя некоторое время у ребенка начали чесаться руки, синеть губы и пальцы. Девочку начало рвать, после чего она потеряла сознание.

8 июля в Первоуральске 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем. В Минздраве Свердловской области сообщили, что пострадавших осмотрели специалисты Территориального центра медицины катастроф, в том числе токсиколог. Им была оказана вся необходимая помощь.