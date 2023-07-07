На Урале 10 подростков отравились алкоголем и попали в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Первоуральске Свердловской области 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем, сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подростки были осмотрены специалистами Территориального центра медицины катастроф, в том числе токсикологом. Им оказана вся необходимая помощь. После полной нормализации состояния дети будут выписаны домой.

Ранее сообщалось, что в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.