В Москве восьмилетняя девочка съела жвачку и потеряла сознание SHOT: в Москве школьница потеряла сознание после того, как ее угостили жвачкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как ее угостили жвачкой на детской площадке в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенка госпитализировали в отделение токсикологии.

Девочка гуляла во дворе дома, расположенного на Ленинградском проспекте. Мама школьницы рассказала, что ее ребенок играл во дворе вместе с друзьями. Несколько ребят сходили в магазин и купили снеки и сладости: шоколадки, чипсы и жвачку. Один из мальчиков угостил девочку жевательной резинкой.

Спустя некоторое время у ребенка начали чесаться руки, синеть губы и пальцы. Девочку начало рвать, после чего она потеряла сознание.

Ребенку вызвали скорую помощь, ее экстренно госпитализировали. С маленькой пациенткой работают медики.

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