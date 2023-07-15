В центре Москвы на парковке ТЦ вспыхнул пожар SHOT: на парковке в московском ТЦ «Афимолл Сити» вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание было зафиксировано на закрытой парковке в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в центре Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. Как сообщается, на место происшествия уже выехали экстренные службы.

По предварительным данным, огонь распространился на минус третьем этаже. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Это уже не первый случай возгорания в торговом центре. В июне прошлого года там эвакуировали посетителей из-за пожара в магазине косметики «Рив Гош». Как стало известно позднее, причиной тому стало воспламенение жировых отложений в вытяжке.

Кроме того, в ночь на 2 мая мужчина попытался поджечь ТЦ, устроив пожар в зоне фуд-корта. Он облил один из диванов горючей жидкостью, а затем поджег его и скрылся. Сотрудники охраны справились с возгоранием самостоятельно и вызвали полицию.

Ранее сильный пожар произошел в строящемся ЖК «Черная речка, 41» в Санкт-Петербурге. Очевидцы засняли, как черный густой дым валит вверх. Кроме того, в центральной части города загорелся исторический особняк. По данным городского управления МЧС, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня были привлечены 32 спасателя и шесть единиц техники.