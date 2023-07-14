Исторический особняк загорелся на Васильевском острове в Петербурге

Фото: 78.mchs.gov

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся дом, сообщает в Telegram пресс-служба городского управления МЧС. По данным ведомства, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлечены 32 спасателя и шесть единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

14 июля в 18:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 31. В двухэтажном с цоколем и чердаком здании размером 20 х 40 метров происходит горение, площадь горения уточняется. В 19:09 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, — говорится в сообщении МЧС.

По данным издания «Фонтанка», по этому адресу находится особняк В. Ф. Утемана, который сейчас находится на реставрации. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхивал в строящемся ЖК «Черная речка, 41» в Санкт-Петербурге. Очевидцы засняли, как черный густой дым валит вверх. Пострадавших в результате возгорания нет.