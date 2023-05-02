Мужчина устроил поджог в ТЦ «Афимолл»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина попытался поджечь ТЦ «Афимолл», сообщает Telegram-канала SHOT. В ночь на 2 мая злоумышленник облил один из диванов фудкорта легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, после чего скрылся.

Сотрудники охраны ТЦ справились с возгоранием самостоятельно и вызвали полицию. Правоохранительные органы устанавливают личность поджигателя. В произошедшем может быть виноват один из сотрудников местных общепитов.

В январе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге пьяный водитель попал в аварию, с горя облил свой Maybach бензином и поджег. Мужчина не справился с управлением, влетел в ограждение и спровоцировал ДТП. Водителя госпитализировали с ожогами 15% тела.

В январе в столичном районе Новогиреево задержан мужчина, который, будучи пьяным, поджег дверь в квартиру партнерши из-за отказа в близости. Девушка отказала бойфренду в сексе, поскольку тот был пьяным и пришел к ней в пять утра. При этом мужчина оставался на месте преступления, когда к дому приехали пожарные и полиция. Он активно общался с силовиками и спасателями, но те лишь спустя время поняли, что мужчина и является виновником произошедшего.