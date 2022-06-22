Названа причина возгорания в ТЦ «Афимолл» в Москве МЧС: пожар в «Рив Гош» в столичном ТЦ «Афимолл» произошел из-за возгорания жировых отложений в вытяжке кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной пожара в магазине косметики «Рив Гош», расположенном в торговом центре «Афимолл» в Москве, стало возгорание жировых отложений в вытяжке кафе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет. До прибытия пожарных торговый центр самостоятельно покинули семь тысяч человек.

22 июня 2022 года в 12:32 поступило сообщение о возгорании в вытяжке по адресу: Пресненская набережная, дом 2, где на первом этаже семиэтажного административного здания в вытяжке кафе произошла вспышка жировых отложений, — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Сгорело несколько этажей здания. Для тушения пришлось задействовать вертолет.

В штабе пожаротушения сообщили, что к пожару в «Гранд Сетунь Плаза» могло привести короткое замыкание. Ранее замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после ЧП в ТЦ были проверены, погибших нет. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, были спасены 13.