Причиной пожара в магазине косметики «Рив Гош», расположенном в торговом центре «Афимолл» в Москве, стало возгорание жировых отложений в вытяжке кафе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет. До прибытия пожарных торговый центр самостоятельно покинули семь тысяч человек.
22 июня 2022 года в 12:32 поступило сообщение о возгорании в вытяжке по адресу: Пресненская набережная, дом 2, где на первом этаже семиэтажного административного здания в вытяжке кафе произошла вспышка жировых отложений, — говорится в сообщении.
Ранее крупный пожар произошел в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Сгорело несколько этажей здания. Для тушения пришлось задействовать вертолет.
В штабе пожаротушения сообщили, что к пожару в «Гранд Сетунь Плаза» могло привести короткое замыкание. Ранее замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после ЧП в ТЦ были проверены, погибших нет. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, были спасены 13.