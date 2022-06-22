В торговом центре «Афимолл» загорелся магазин «Рив Гош»

В торговом центре «Афимолл» в Москве начался пожар в магазине косметики «Рив Гош», сообщает «Москва 24». На месте работают сотрудники экстренных служб. Посетителей эвакуируют.

Посетителей эвакуируют. На месте работают экстренные службы, — сказано в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Сгорело несколько этажей здания. Для тушения пришлось задействовать вертолет.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. Ранее замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были проверены, погибших нет. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, было спасено 13.