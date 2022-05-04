Суд восстановил двоих студенток школы «Останкино», отчисленных за лайк

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Двоих студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» восстановили в университете после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил их иск. Девушки были незаконно отчислены из учебного заведения за лайк, поставленный на комментарий о том, что руководство школы не меняет условия оплаты, несмотря на отмену занятий, пояснил ТАСС представляющие интересы студенток адвокат Марат Аманлиев.

Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда, — сказал правозащитник.

Алина Темирчиева и Алиса Тимченко были отчислены из Высшей школы кино и телевидения «Останкино» в октябре 2021 года вместе с ещё пятью студентами. Все обучающиеся поставили лайк под комментарием о том, что руководство вуза не снижает оплату, несмотря на отмену занятий.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов заступился за студентов. По словам парламентария, обучающимся заблокировали пропуски, а потом подписали приказ об их отчислении. Чернышов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту случившегося и отменить приказ.

Журналист Владимир Познер назвал безобразием решение руководства Высшей школы «Останкино». Он также посчитал странными подобные методы улаживания конфликта в учебном заведении.

Ранее Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя его Театральной школы. Студенты его театральной школы призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».