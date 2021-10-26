Познер назвал безобразием отчисление ряда студентов из школы «Останкино»

Ведущий Первого канала Владимир Познер назвал безобразием решение руководства «Высшей школы „Останкино“» об отчислении шестерых студентов. Он также посчитал странными подобные методы улаживания конфликта в учебном заведении. Слова журналиста приводит издание «Подъём».

Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это всё так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие, — заявил Познер.

Телеведущий хорошо знаком с этим учреждением, так как проводил в «Высшей школе „Останкино“» мастер-классы.

Ранее шестеро студентов, обучавшихся в «Высшей школе „Останкино“», рассказали о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Студентам заблокировали пропуска в заведение. Руководство школы отказалось обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут.