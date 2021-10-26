«Надо разговаривать»: секретарь СЖР про «отчисление» за лайк в «Останкино»

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный с разговоре с NEWS.ru призвал «разговаривать с молодёжью, какая бы ситуация ни происходила», а не отчислять из учреждений за реакцию в социальных сетях. Таким образом он прокомментировал информацию про отчисление нескольких студенток Высшей школы «Останкино» за лайки комментария с критикой в адрес учебного заведения.

Насколько я понял, их пока не отчислили, а только угрожали отчислить, как девушка сообщила. Надо с молодёжью, с ребятами разговаривать, какая бы ситуация не происходила. Во-первых, если говорить про Instagram, то кроме лайка другого варианта [реакции] нет, дизлайка там нет. За реакцию в соцсетях, в принципе, отчислять незаконно, я считаю, и не конструктивно. Если с молодёжью беседовать, то они очень понимающие, думающие, и всегда можно найти конструктивное решение, — отметил Серебряный.

Накануне в СМИ появилась информация, что нескольких студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки к комментарию с критикой в аккаунте школы в Instagram. Им заблокировали пропуска в учебное заведение. Руководство отказывается обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут.

Ранее студентка Высшей школы «Останкино» Алиса Тимченко в разговоре с NEWS.ru раскрыла подробности своего отчисления из учебного заведения после лайка под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения — один из юзеров выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение. Отчисленными оказались пять студенток. Спикер добавила, что их исключили «пока только на словах».