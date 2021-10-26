Студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки

Нескольких студентов Высшей школы «Останкино» отчислили из учебного заведения за лайки к комментарию с критикой в аккаунте школы в Instagram. Им заблокировали пропуска в заведение. Руководство отказывается обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут, передаёт URA.RU.

По словам одной из студенток Алисы Тимченко, Высшая школа «Останкино» опубликовала пост с сообщением об уходе на каникулы. Под постом кто-то из студентов разместил негативный комментарий о том, что учёба должна оплачиваться несмотря на постоянно вводимые ограничения. Всех студентов, которые отметили комментарий лайками, решили отчислить.

Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить, — сказала Тимченко.

По словам девушки месяц обучения в школе «Останкино» стоит 22 тысячи рублей, однако, вместо 12 заявленных занятий проводятся только 9-10.

В сообщении учебного заведения, которое разослали в директ Instagram всем, кто лайкнул комментарий, говорится, что эти студенты никогда не смогут посещать школу.

Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко, — написано в сообщении.

Студенты заявили, что в связи с произошедшим планируют обратиться в суд.

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