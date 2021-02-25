Тиктокера отчислили из вуза за танец на Мамаевом кургане

https://static.news.ru/photo/d38853a6-7786-11eb-b006-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Руководство Волгоградского института управления РАНХиГС при президенте приняло решение об отчислении студента четвёртого курса Кирилла Ежова, который станцевал без майки на Мамаевом кургане.

Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4-го курса Кирилла Ежова, — говорится на сайте вуза.

Это решение приняли после рассмотрения произошедшего члены дисциплинарной комиссии образовательного учреждения.

Причиной послужило поведение студента на территории мемориального комплекса «Мамаев курган», которое недопустимо и чудовищно, — подчёркивается в сообщении института.

Там отметили, что с «глубоким уважением» относятся к памяти погибших в годы Второй мировой войны и к истории России.

Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо, — сказал директор вуза Андрей Осипов.

При этом в учреждении не сообщили, на основании какого документа было принято такое решение.

Как писал NEWS.ru, видео появилось на странице Ежова 23 февраля, однако вскоре оно было удалено. В ролике видно, как раздетый по пояс молодой человек снимает обувь и носки и, стоя босиком в снегу, начинает кривляться под наложенную на видео музыку. Съёмка велась на склоне у подножия «Родины-матери».

Молодого человека задержали полицейские. Он объяснил силовикам, что своим танцем хотел привлечь подписчиков на канал в TikTok.