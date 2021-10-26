Студентка школы «Останкино» раскрыла детали своего отчисления «за лайк»

Студентка «Высшей школы Останкино» Алиса Тимченко в разговоре с NEWS.ru раскрыла детали своего отчисления из учебного заведения после «лайка» под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения — один из юзеров выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение. Кроме собеседницы отчисленными оказались, по её словам, четыре одногруппницы. Спикер добавила, что их исключили «пока только на словах».

Приказ мы не видели. Нам просто передал охранник, что ему сказал учредитель, что этих людей не будет в этой школе. На контакт они (учредители. — NEWS.ru) никаким образом не идут, потому что я хотела всё это решать не через какую-то охрану. Я хотела пройти в учебную часть, поговорить с директором, чтобы она меня приняла. Она тоже была в курсе этой ситуации, но меня не пропустили внутрь здания обосновав это тем, что мне доступ закрыт в школу: «До свидания, мы вам ваши деньги выплатим, пишите заявление, идите в суд». Мне так и сказали, — рассказала Алиса Тимченко.

Она добавила, что восстанавливаться в школе не собирается после случившегося, по её словам, «это просто немыслимо». Собеседница отметила, что написала претензию и попросила предоставить ей информацию о причинах отчисления со ссылкой на локальные нормативные документы заведения.

В какой-то степени даже рада, что всё вскрылось, что люди узнают об этом и сделают определённые выводы об этом учебном заведении, Они сами же, своим поведением испортили свой имидж, хотя так этого боялись, — подчеркнула Тимченко.

Девушка также заявила, что если организация извинится, пойдёт на уступки, выйдет на связь и вернёт деньги за обучение, то в суд «отчисленные» учащиеся обращаться не станут.

Я минимум напишу в Министерство образования, потому что меня не устраивает такой подход, и, возможно, в Роспотребнадзор. Но если, всё-таки, не захотят выплачивать деньги, то тогда, конечно, [обратимся в суд]. Тем более, не я одна, а только из моих одногруппниц четыре человека [отчислили], — добавила Тимченко.

Она отметила, что проходила обучение по специальности теле- и радиоведущего, планировала закончить полуторагодичный курс, но успела проучиться два месяца, заплатив «66 тысяч рублей, из которых 22 тысячи за экспертно-техническое сопровождение».

Ранее сообщалось, что нескольких студентов Высшей школы «Останкино» отчислили из учебного заведения за лайки к комментарию с критикой в аккаунте школы в Instagram. Им заблокировали пропуска в заведение. Руководство отказывается обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут.