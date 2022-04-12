Константина Райкина сняли с поста худрука его Театральной школы

Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя его Театральной школы. Студенты Школы призвали Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», сообщает журнал «Театр».

С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов, — цитирует издание заявление Студсовета ВШСИ.

Студенты Школы отметили, что ранее Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года, из-за чего они не могли попасть в аудитории и продолжить обучение. По словам будущих актёров, этот перерыв не согласовывали ни с преподавательским составом, ни с попечительским и студенческим советами.

Выпускники Школы заявили, что без Константина Райкина ВШСИ — здание, из «стекла и металла». По их словам, театральный педагог «останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают» в это учебное заведение.

Ранее Екатерина Мизулина указала на антироссийскую позицию ряда деятелей культуры. Среди них был и Константин Райкин.

Вместе с ещё 12 руководителями крупнейших российских театров он подписал письмо председателю СТД РФ Александру Калягину. В нём деятели культуры поддержали его позицию в отношении проекта указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», но заявили, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.