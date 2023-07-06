Салон красоты в Москве продавал наркотики в бьюти-боксах В Москве владелицу салона красоты арестовали за продажу мефедрона в креме из бьюти-боксах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владелицу московского салона красоты и ее сотрудника арестовали за продажу наркотиков в наборах с косметикой, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, бизнесвумен и ее подопечный прятали пакетики с мефедроном в одном из кремов в бьюти-боксе.

По данным канала, 37-летняя женщина и ее 38-летний сообщник арендовали помещение на Таганской улице в центре Москвы, где под вывеской салона красоты стали продавать бьюти-наборы с запрещенными веществами внутри. Клиенты могли выбрать наркотики в специальном чате.

При обысках в салоне и по месту жительства у обоих подозреваемых нашли около 300 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Москвичке и ее партнеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в аэропорту Шереметьево пассажир умер после того, как проглотил пакетик с наркотиками. СМИ писали, что 40-летний мужчина ожидал вылета в Стамбул, когда сотрудники службы безопасности заметили у него лишний багаж и решили его проверит. Испугавшись, что его задержат с поличным, пассажир проглотил зиплок, предположительно, с кокаином, И потерял сознание. Врачи пытались спасти путешественника, но оказались бессильны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.