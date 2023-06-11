Пассажир Шереметьево проглотил зиплок с наркотиками и умер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево пассажир проглотил зиплок с наркотиками и умер на глазах у сотрудников аэропорта, сообщает Telegram-канал Baza. Такую реакцию мужчины вызвал интерес службы безопасности аэропорта к его багажу.

Как пишет Baza, 40-летний пассажир должен был отправиться в Стамбул, однако сотрудники аэропорта заметили у него лишний багаж и решили его проверить. В нем был спрятан пакетик, предположительно, с кокаином. Мужчина решил его проглотить и потерял сознание. Его пытались реанимировать, но попытки оказались тщетными.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве 17-летнюю студентку высшего ученого заведения «Синергия» нашли мертвой в съемной квартире. По данным канала, она скончалась из-за передозировки успокоительными и наркотическими средствами, которые запила алкоголем, рядом с телом был обнаружен пневматический пистолет.

Ранее сообщалось, что 59-летний москвич попытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, летевшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в его желудке нашли более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть мужчины наступила из-за передозировки.

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