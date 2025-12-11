В отношении экс-участника панк-группы «Тараканы» потребовали возбудить дело

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении бывшего лидера панк-рок-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает пресс-служба ведомства. По данным надзорного органа, артиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушения в иноагентсткой деятельности, однако тот продолжил публиковать в мессенджере материалы без соответствующей плашки.

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Дмитрия Спирина, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы прокурорской проверки уже направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента лицом, подвергнутым административному наказанию). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы 29 октября отклонил жалобу Спирина на статус иноагента. Иск музыканта признали незаконным.

Минюст РФ включил Спирина в перечень иноагентов 28 июня 2024 года на основании около сотни постов на политические темы в соцсетях, опубликованных за полтора года. В сообщениях панк-музыкант ссылался на СМИ, внесенные в реестр иноагентов.