Появились кадры с места аварии с участием автобуса на севере Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Видео с места столкновения маршрутного автобуса и грузовика на Ленинградском шоссе Москвы в районе дома 112/1 опубликовали «Известия». Судя по кадрам, большегруз Scania врезался в заднюю часть автобуса.

Корреспондент издания также отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, по его словам, в районе ДТП свободны две полосы из четырех.

Ранее сообщалось, что количество госпитализированных в результате ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве увеличилось до шести человек. Среди них — один ребенок. Еще шестерым помощь оказана на месте. Движение в районе ДТП в сторону центра затруднено. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.

В Краснодарском крае накануне попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в проезжавших в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля произошла авария на Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино. В ДТП участвовали автомобили Lexus, Hyundai и два самосвала. Грузовики раздавили Hyundai, водитель машины скончался на месте.