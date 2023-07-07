Семь человек пострадали в массовом ДТП под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и еще семеро, включая двоих детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Все пострадавшие доставлены в больницу.

ДТП произошло рано утром 7 июля на автодороге Краснодар — Славянск — Темрюк. По предварительным данным, автомобиль Mazda, которым управлял 32-летний житель Краснодара, занесло при обгоне, и он врезался в двигавшиеся в попутном направлении Nissan и Renault. Одну из машин выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ.

Жертвой аварии стал ее предполагаемый виновник — водитель Mazda. В числе пострадавших четверо пассажиров Mazda, в том числе дети трех и четырех лет, водитель и пассажир Renault, а также пассажир Nissan.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пять человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла ночью на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов, после столкновения одна из машин загорелась.

Также стало известно о том, что три человека погибли и пять пострадали при столкновении трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГАИ, столкнулись ВАЗ-2110, грузовая «Газель» и «Ленд Крузер». На месте скончались водитель и два пассажира «десятки».