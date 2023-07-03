Пять человек погибли в ДТП под Екатеринбургом

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Пять человек погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Свердловской области, сообщает портал Е1 со ссылкой на региональное управление ГИБДД. Инцидент произошел в ночь на 3 июля на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

По имеющимся данным, столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. После столкновения один из автомобилей загорелся.

На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС и две единицы пожарно-спасательной техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Московской области водитель автомобиля Toyota погиб в результате столкновения с грузовиком КамАЗ. Инцидент произошел в районе 68-го км на трассе М-5 «Урал».

Также стало известно о том, что три человека погибли и пять пострадали при столкновении трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГАИ, столкнулись ВАЗ-2110, грузовая «Газель» и «Ленд Крузер». На месте скончались водитель и два пассажира «десятки».