Три человека погибли в аварии под Саратовом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека погибли и пять пострадали при столкновении трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. По его данным, звонок в 112 о ДТП поступил в 20:58 по московскому времени.

В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются, — написал Юрин.

ЧП произошло у села Усть-Золиха на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. По данным ГАИ, столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 55-летнего мужчины, грузовая «Газель» с 48-летним водителем и «Ленд Крузер», которым управлял 46-летний мужчина. На месте скончались водитель и два пассажира «десятки».

Также 1 июля в Карелии перевернулся автобус с 40 пассажирами. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. Как минимум восемь человек пострадали.