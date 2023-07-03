Два грузовика насмерть раздавили водителя легкового авто в Москве SHOT: в Москве водителя легковушки раздавило насмерть между грузовиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве два грузовика раздавили легковой автомобиль между собой, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в салоне легковушки находился водитель, он скончался на месте. В Сети появились кадры с места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным SHOT, трагедия произошла утром 3 июля на Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино. В аварии участвовали автомобили Lexus, Hyundai и два самосвала. Одну из легковушек сильно прижало между грузовиками, водитель погиб внутри. Информации о других жертвах и пострадавших пока нет.

Накануне в Челябинске маршрутка с людьми перевернулась после столкновения с КамАЗом. По данным Минздрава, пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть из них госпитализированы, еще трое получили медпомощь на месте.

До этого в Москве на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей. Легковое авто резко остановилось посреди дороги, в него врезался шедший следом грузовик, а в последний влетела еще одна грузовая машина. О пострадавших не сообщалось.