Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов Посетители «Крокуса» притворялись мертвыми, чтобы выжить при атаке террористов

Некоторые посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» притворились мертвыми, чтобы спастись от террористов, сообщил РИА Новости. По данным агентства, об этом они сами рассказали в суде.

Несколько человек в ходе опроса в суде рассказали, что притворились мертвыми. Они не знали, куда им бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов, — заявил собеседник СМИ.

До этого стало известно, что несколько человек чудом спаслись, покинув концертный зал «Крокус Сити Холл» за несколько минут до атаки. Некоторые посетители вышли покурить, подышать свежим воздухом или купить воды.

Ранее один из участников судебного процесса сообщил, что двое мужчин ненадолго обезвредили одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала. Он вспомнил, что они воспользовались заминкой преступников, в результате чего группа людей смогла покинуть опасное место.

Также выяснилось,что фигурант дела о теракте в «Крокусе» принуждает сокамерника принять ислам. Как отметил адвокат последнего, один из террористов постоянно читает Коран и молится, а также зачастую в агрессивной форме склоняет сокамерника обратиться в его веру.