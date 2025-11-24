Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви

Житель Москвы измазал стены подъезда фекалиями, потому что девушка отказала с ним встречаться. Она сама рассказала об этом в соцсетях, признавшись, что опасается теперь ходить в «качалку», где и познакомилась с парнем. На стенах подъезда были расклеены фотографии с девушками и просьбами вернуться.

Мужчина несколько раз подвозил девушку домой, но в ответ на попытки завязать отношения встречал отказ. Тогда он решил обклеить подъезд листками, которые также были обмазаны фекалиями. Ими же он оставил послание Варваре. Жители подъезда возмутились и пожаловались в УК, чтобы «творчество художника» отмыли.

По словам девушки, они виделись несколько раз в жизни, но мужчина предлагал ей интим. При этом Варвара решила не отказываться от спортзала и уже собирается купить протеин.

Ранее житель Подмосковья поссорился с женой и во время конфликта измазал все стены в квартире фекалиями. По данным источника, соседи обратились в правоохранительные органы, когда услышали из квартиры рядом громкие крики.