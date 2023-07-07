Обливших адвоката Пономареву зеленкой задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, напавших на адвоката Елену Пономареву и обливших ее зеленкой, сообщает Telegram-канал «112». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По сведениям канала, подозреваемые в нападении являются жителями Санкт-Петербурга. В настоящее время они дают показания.

Пономарева подверглась нападению утром 7 июля на автобусной остановке на Рублевке. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения. Однако в объектив попал только один злоумышленник, который выплеснул на адвоката жидкость и сбежал с места происшествия.

Пономарева рассказала, что в результате нападения она получила ожог роговицы второй степени. Она предположила, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. В частности, показаниями в Лыткаринском суде в 2021 году в качестве свидетеля. Адвокат также рассказал, что ранее уже получала угрозы. Кроме того, неизвестные злоумышленники облили несмываемой краской ее автомобиль.