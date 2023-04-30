«Накроют дожди»: синоптик предупредил о непогоде 1 мая Синоптик Шувалов предупредил о дождях в Москве 1 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 1 мая в столичном регионе прольются дожди, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, ситуацию усугубит резкий ветер до 15 м/с. Осадки прекратятся только в 9 часов утра. При этом в течение дня столбик термометра поднимется до отметки плюс 15 градусов, добавил синоптик.

Циклон, который должен был пойти восточнее, поменял направление, он пойдет с западной составляющей, и все-таки накроют 1 мая нас дожди. Дожди начнутся с вечера 30 апреля и закончатся к 9 утра понедельника. Поскольку циклон ближе, ветер будет резкий северо-западный, до 10–15 м/с, и это немного усугубит погоду. Температура обещает быть высокой, где-то 15 градусов, так как к обеду небо рассеется, где-то даже выглянет солнце, — сказал Шувалов.

Также он отметил, что в течение суток в Москве будет расти давление и к середине дня оно уже достигнет нормальных значений.

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