Адвокат напомнил, за какой отдых на майские праздники могут наказать Адвокат Захидов напомнил любителям шашлыка об ответственности за распитие алкоголя и разведение огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Костер для приготовление шашлыка

Желающие провести майские праздники на природе с шашлыком должны помнить об ответственности, предусмотренной законом за целый ряд нарушений, рассказал «Радио 1» член адвокатской палаты Москвы Алишер Захидов. По его словам, это в первую очередь распитие алкоголя и разведение огня в общественных местах.

Если люди пьют алкоголь — то сразу налетают на распитие спиртных напитков в общественных местах. Если жарят шашлыки — то это открытый огонь, небезопасная зона. Тут также может прилететь от пяти тысяч рублей. Придут полицейские, местные жители или сотрудники жилищника, начнется драка — это опять-таки статья. Мусор — тоже отдельный состав [преступления], — напомнил Захидов.

При приготовлении шашлыка на собственном дачном участке следует помнить об установленных нормах удаленности мангала от строений и соседского забора, подчеркнул эксперт. В противном случае отдыхающим может грозить штраф от МЧС.

Если же люди решили устроить пикник на берегу реки или озера, они попадают под действие законодательства о водоохранных зонах, продолжил юрист. В качестве меры, устраивающей всех, он предложил обустраивать в местах отдыха больше мангальных зон, подчеркнув, что управленцам нужно смотреть, чего хотят люди, и помогать им реализовывать их желания.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин напомнил, что за парковку вблизи водоемов или водных объектов российским автомобилистам может грозить штраф в размере от трех тысяч рублей.