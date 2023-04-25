Россиянам напомнили о штрафах за парковку вблизи водоемов Автоэксперт Колодочкин напомнил россиянам о запрете парковки вблизи водоемов

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За парковку вблизи водоемов или водных объектов автомобилисту может грозить штраф в размере от трех тысяч рублей для простых водителей и от 400 тысяч рублей для транспортных компаний, напомнил россиянам автоэксперт Михаил Колодочкин. Он рассказал «360», что такой запрет действует для сохранения чистоты и защиты экологии. Но, по его мнению, россиянам должны предложить альтернативу.

Надо ездить только в обустроенные места, но у нас таких нет. Но введение таких запретов все же правильно, потому что всюду грязно. На мой взгляд, должен стоять такой добрый милиционер, который скажет, мол, нужно проехать еще 15 км и там будет парковка, кафе, место для купания, рыбалки и шашлыка. Все за 200 рублей. Вот в таком случае я за такой запрет, — пояснил автоэксперт.

Запретная зона для автомобилистов определяется Водным кодексом России. Ограничительная полоса для транспорта составляет от 50 м до 500 м. Расстояние зависит от типа водоема. Проверять соблюдение закона будут инспекторы региональных министерств экологии совместно с сотрудниками полиции, которые будут выписывать штрафы нарушителям.

В региональном главке МЧС РФ ранее предупредили о штрафах от пяти до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных площадок на территории Московской области. Для должностных лиц эта сумма увеличивается до 20–30 тысяч рублей, а для юридических составляет 300–400 тысяч рублей.