В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных площадок на территории Московской области грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом РИА Новости предупредили в региональнм главке МЧС РФ.

Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах, — подчеркнул собесебник агентства.

Он добавил, что для граждан размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности составляет 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма увелчивается до 20-30 тысяч рублей, а для юридических составляет 300-400 тысяч рублей.

В рамках действующих правил шашлыки можно готовить на мангале или жаровне на расстоянии не менее пяти метров от дома и других построек на дачном участке. При этом территорию вокруг мангала следует очистить от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до деревьев должно составлять как минимум 30 метров.

Постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима» действует в России с 1 января 2021 года. Оно включает в себя 428 обязательных требований.

Ранее в Великом Новгороде и в Новгородской области правительство ввело особый противопожарный режим. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии наложило запрет на разведение костров и установку мангалов в лесах, в связи с чем местным жителям лучше воздержаться от жарки шашлыков.