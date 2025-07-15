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15 июля 2025 в 12:35

Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ

Депутат Колесник призвал россиян звонить в ФСБ при попытке вербовки СБУ

Фото: Социальные сети

Россиянам следует немедленно сообщать в ФСБ при попытке вербовки со стороны украинских спецслужб, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он подчеркнул, что многие не осознают серьезности последствий, а сотрудничество со Службой безопасности Украины грозит длительными тюремными сроками.

Многие не относятся к попыткам вербовки СБУ серьезно. Люди не понимают, что их ждет. А ждет 25 лет тюрьмы, 30 лет тюрьмы, 20 лет тюрьмы. Все, жизнь сломана, закончена. У них уже ничего не будет, не будет семьи. Если вам звонят, то необходимо сразу сообщать в ФСБ, чтобы не пытаться кого-то перехитрить. Сразу сообщать в ФСБ о попытке вербовки, есть телефон доверия. А дальше не ваша забота. В ФСБ профессионалы, они знают, что делать, — пояснил Колесник.

Он отметил, что украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки россиян. Депутат подчеркнул, что сотрудники СБУ — профессионалы, и попытки перехитрить их могут привести к трагическим последствиям.

Сколько [украинские спецслужбы] уже завербовали россиян через интернет, а потом они были задержаны. Из тюрьмы еще нужно выйти, это не курорт. 30 лет — практически пожизненное, многим пожизненное грозит. На той стороне тоже профессионалы работают. Фигуранты этих дел не понимают, что жизнь их закончилась. Теракт, госизмена, — резюмировал Колесник.

Ранее ФСБ распространила видео допроса в Крыму 24-летней россиянки, которая должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны перед Днем Победы. На опубликованных кадрах девушка рассказывает, что входило в план. Уточняется, что завербованная СБУ россиянка также является гражданкой Украины.

СБУ
Украина
ФСБ
россияне
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