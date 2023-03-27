На Московской железной дороге станут реже упоминать Киев Власти Москвы переименуют Киевское направление МЖД в Калужское

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевское направление Московской железной дороги после запуска четвертого центрального диаметра (МЦД-4) будет переименовано в Калужское, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного дептранса. Таким образом, весь диаметр будет называться Калужско-Нижегородским. В ведомстве пояснили, что вместо исторических обозначений будут использоваться названия крупных городов по направлениям.

В 2023 году будет запущен новый, четвертый диаметр «Калужско-Нижегородский», названный по названиям крупных городов, куда ведут эти (Киевское и Горьковское) железнодорожные направления. Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки, — сказали в дептрансе.

При этом Киевский вокзал, а также одноименные станцию метро, площадь и улицу в Москве переименовывать не планируется, заявили в департаменте. Другие центральные диаметры останутся с прежними названиями.

Летом 2022 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу в Москве историческое название и переименовать в Брянский. Парламентарий подчеркнул, что это станет ответом на решение Киева сделать из Московского проспекта проспект Степана Бандеры. Власов отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города. Также глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать вокзал в Одесский или Кишиневский.