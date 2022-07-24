В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал

В Государственной думе предложили переименовать Киевский вокзал в Москве, данную идею высказал депутат от ЛДПР Василий Власов, передает издание «Подъем». По словам депутата, такое решение должно послужить ответом на переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры. Власов объявил, что отправит письмо-предложение мэру Москвы Сергею Собянину в понедельник 25 июля.

Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал, — сказал он.

Вокзал открыли в 1899 году. До 1934 года он назывался Брянским, но затем название изменили на Киевский.

В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у здания дипмиссии США площадью Защитников Донбасса. По словам политиков, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.

Позже в ходе голосования 44,69% москвичей поддержали название «Площадь Донецкой Народной Республики». В условиях голосования говорилось о том, что в случае победы этого варианта москвичи выберут территорию для присвоения ей названия в честь ЛНР.