В Госдуме предложили два новых названия для Киевского вокзала Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Одесский или Кишиневский. Ранее представитель ЛДПР Василий Власов предложил сменить название вокзала на Брянский.

Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским, — написал Миронов.

24 июля депутат Василий Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу в Москве историческое название и переименовать в Брянский. Это станет ответом на решение Киева сделать из Московского проспекта — проспект Степана Бандеры, пояснил политик. По его словам, письмо — предложение мэру столицы Сергею Собянину будет отправлено 25 июля.

Вокзал был открыт в 1899 году. До 1934 года он назывался Брянским, но затем название изменили на Киевский.