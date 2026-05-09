На Красной площади завершают приготовления к параду Победы

Приготовления перед парадом Победы на Красной площади в Москве вышли на финишную прямую. На первых рядах трибун расположились ветераны специальной военной операции, а также Герои России. Парад начнется в 10:00 мск с выноса Знамени Победы.

Пройти торжественным маршем готовятся участники СВО, военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ, а также военнослужащие КНДР. Завершится торжественная часть парада пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Колонна военной техники в этом году участия в параде принимать не будет.

Ранее военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

До этого участник парада Победы в Благовещенске сделал предложение своей избраннице во время торжественного шествия. Кольцо возлюбленной преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.