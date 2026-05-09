День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:27

На Красной площади завершают приготовления к параду Победы

Красная площадь Красная площадь Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Приготовления перед парадом Победы на Красной площади в Москве вышли на финишную прямую. На первых рядах трибун расположились ветераны специальной военной операции, а также Герои России. Парад начнется в 10:00 мск с выноса Знамени Победы.

Пройти торжественным маршем готовятся участники СВО, военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ, а также военнослужащие КНДР. Завершится торжественная часть парада пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Колонна военной техники в этом году участия в параде принимать не будет.

Ранее военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

До этого участник парада Победы в Благовещенске сделал предложение своей избраннице во время торжественного шествия. Кольцо возлюбленной преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Москва
Красная площадь
парад Победы
День Победы
