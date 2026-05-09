Замгенсека ШОС рассказал о своем отношении к Дню Победы

День Победы является священным праздником для всех государств и народов, которые освобождали мир от фашизма, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Олег Копылов. Он рассказал, что его дед, дойдя до Вены, затем был переброшен в Китай для участия в боевых действиях против Квантунской армии.

Это святой праздник для всех нас, для тех стран и народов, которые освобождали мир от фашизма, — заявил собеседник.

Замгенсека ШОС также добавил, что на акцию «Бессмертный полк» у посольства России в Пекине пришли многие сотрудники многонационального коллектива секретариата организации. Память живет и должна жить, потому что она является основой нашей жизни, будущего и мира, подчеркнул Копылов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица гордится подвигом воинов, защитивших город в годы Великой Отечественной войны. Он поздравил жителей Москвы с Днем Победы и отметил, что 9 Мая для всех — это больше, чем просто красная дата в календаре.