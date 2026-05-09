Путин: Россия свято чтит заветы участников Великой Отечественной войны

Российская Федерация свято чтит заветы и наследие, которое оставили после себя участники Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади. По его словам, весь российский народ объединяет забота о стране.

Российский лидер напомнил, что граждане страны всегда будут сохранять историческую память, так как это является делом чести. Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, добавил он.

Ранее Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы. Глава государства назвал его священным и главным праздником.

Кроме того, на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.