В подъезд дома на Шаболовке наведался «Дед Мороз» с подозрительной посылкой РЕН ТВ: мужчина оставил под дверью квартиры на Шаболовке посылку с крысой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленник в костюме Деда Мороза оставил под дверью квартиры на Шаболовке подозрительную посылку, предположительно, в ней находится крыса, сообщает РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, что у подъезда дежурят сотрудники полиции, к месту также вызвали пожарные службы. По предварительным данным, ранее в этой квартире проживал военный корреспондент.

В начале ноября незнакомец приехал по адресу к военному корреспонденту Александру Коцу и стал угрожать его супруге. Незваный гость постучал в дверь 7 ноября в районе 13:00. На вопрос супруги военкора, что ему нужно, тот стал требовать передать ему данные о местонахождении корреспондента и попросил организовать встречу с ним.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил о задержании мужчины, который угрожал жене Александра Коца. По данным канала, подозреваемым оказался 28-летний Леонид Гутаров.

В мае главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на работу на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки. Их, по словам Симоньян, обнаружили сотрудники службы безопасности. Взрывного устройства в посылке не оказалось. Она пояснила, что бандероль была отправлена из Гонконга.