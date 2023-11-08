Baza: неизвестный приехал домой к военкору Коцу и угрожал его жене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный мужчина приехал по адресу к военному корреспонденту Александру Коцу и стал угрожать его супруге, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, злоумышленник требовал от женщины информацию о местоположении военкора.

Незваный гость постучал в дверь 7 ноября в районе 13:00. На вопрос супруги военкора, что ему нужно, тот стал требовать передать ему данные о местонахождении корреспондента и попросил организовать встречу с ним. Женщина также сообщила, что незнакомец постоянно оказывал на нее психологическое давление.

Спустя час она вызвала сотрудников полиции, однако мужчина к их приезду уже ушел. Возбуждено уголовное дело по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной деятельности журналиста»).

Накануне Коц прокомментировал смерть от взрыва гранаты Геннадия Частякова, являющегося помощником главкома ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что дарение гранат является селянством и хутороством, его можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов, из которых ни разу не выстрелят. Военкор сравнил таких людей с папуасами.