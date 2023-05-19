Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки и вибропулей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что на работу на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки. Их, по словам Симоньян, обнаружили сотрудники службы безопасности. Взрывного устройства в посылке не оказалось, но нашлась секс-игрушка.

На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается, — написала журналистка.

Она пояснила, что бандероль была отправлена из Гонконга. Там находилась, как сообщили журналистке, «некая вибропуля для сексуальных приключений». По ее же словам, предмет больше похож на пенал.

Ранее кипрский телеканал Alpha сообщил, что местная полиция предотвратила покушение на журналиста из России. Задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства. При этом имя сотрудника СМИ не называется.

Украинский телеканал «2+2» ранее выпустил фильм «Расплата» с призывами к карательным действиям против российских военных и журналистов. В частности, речь идет о генеральном директоре медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрии Киселеве, а также о Маргарите Симоньян. В фильме фигурируют имена телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.