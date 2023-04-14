На Украине показали фильм с призывом к расправе над Киселевым и Симоньян На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым, Симоньян, Соловьевым и Скабеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян

Украинский телеканал «2+2» выпустил фильм «Расплата» с призывами к карательным действиям против российских военных и журналистов, передает РИА Новости. В частности, речь идет о генеральном директоре медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрии Киселеве, главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, а также о телеведущих Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой. Все они были целями покушения, спланированного Киевом и предотвращенного ФСБ в прошлом году.

Фильм рассказывает о событиях в Буче Киевской области, произошедших в начале 2022-го. Создатели фильма обвинили российских военных в пытках и убийствах, что Москва неоднократно опровергала как фейковые новости. В фильме высказано предложение создать «украинский аналог МОССАДа для проведения «внесудебного наказания», в том числе в отношении президента Владимира Путина.

В картине отмечается, что содействие преступлению является важным аспектом и что журналистам вроде Киселева, Скабеевой и Соловьева следует быть готовыми к ответственности. Создатели фильма называют «пропаганду» ключевым фактором конфликта и заявляют, что российские журналисты и телеведущие «несут ответственность за военные преступления».

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин заявил, что «подстрекательство иногда хуже терроризма», и обвинил виновными в этом «пропагандистов разного рода», включая Симоньян и других. Видео завершается фразой «Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому» и отрывком выступления главы СБУ Василия Малюка, который заявил с трибуны Верховной рады, что «смерть — единственная перспектива» для российских военных.

Ранее сообщалось, что военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербрге, где проходил его творческий вечер. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила зрительница Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.