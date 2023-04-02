Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге

Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте

Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский погиб после взрыва в Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. По данным Telegram-канала «112», один человек погиб, 16 посетителей пострадали. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Известный блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге, — сообщил источник.

Telegram-канал Mash сообщает, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Сообщается, что Татарский планировал провести в петербургском кафе встречу о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».

Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной Фото: Социальные сети На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи Фото: Социальные сети На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте Владлен Татарский Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте Владлен Татарский

2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной взорвали здание кафе. По данным Readovka, в тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора и писателя Владлена Татарского. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. Как утверждает Telegram-канал «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».