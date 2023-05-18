СМИ узнали о предотвращении покушения на российского журналиста Alpha: полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полиция Кипра предотвратила покушение на журналиста из России. Задержаны двое подозреваемых в заговоре с целью убийства. При этом имя сотрудника СМИ не называется. Об этом сообщает местный телеканал Alpha.

Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых, — говорится в сообщении телеканала.

Утверждается, что заказчиком убийства является 62-летний мужчина «русско-еврейского происхождения», проживающий в Пафосе. Убить намеревались «российского журналиста, также постоянно проживающего в Пафосе». Выполнение контракта взял на себя 56-летний россиянин, прибывший на остров на минувшей неделе. Он был задержан в гостинице в Лимасоле и в дальнейшем предстал перед провинциальным судом, постановившим поместить его под арест на шесть дней.

Также правоохранители разыскали и предполагаемого заказчика преступления. Окружной суд Лимасола постановил задержать его на пять дней. Оба задержанных подозреваются в заговоре с целью совершения убийства. По информации телеканала, заказ на убийство имел политическую мотивировку. Также в ходе расследования появились доказательства личных и финансовых разногласий между предполагаемым заказчиком и несостоявшейся жертвой.

Ранее сообщалось, что следователи задержали в Новосибирске начальника отдела безопасности городского художественного музея по подозрению в заказном убийстве полицейского, совершенном почти 13 лет назад. У следствия есть основания полагать, что нынешний музейный работник был исполнителем преступления.